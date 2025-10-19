Федеральные новости

В России планируют создать список опасных для водителей лекарств

Федеральные новости 19.10.2025 09:33
19.10.2025 09:33


Список лекарств, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав, может появиться в России. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Предлагается установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. За нарушение водителю будет грозить штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

- Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство РФ. В первую очередь, сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства, - пояснил Леонов. 

