Украинские БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионах

76 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в течение прошедшей ночи в регионах России.

Как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО сбили 21 беспилотник в Крыму, 16 – над территорией Ростовской области и 14 – в Ставропольском крае.

Также 7 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 4 – в Брянской области, 3 -над территорией Воронежской области, по два – в Орловской, Рязанской и Тульской областях, по одному – в Краснодарском крае, Липецкой и Нижегородской областях, над Московским регионом и над акваторией Черного моря.

Напомним, что минувшей ночью в Волгоградской области из-за беспилотной опасности был закрыт аэропорт.