Врачи спасли волгоградца с застрявшим в лице гарпуном





В Волгограде врачи спасли пациента с гарпуном, застрявшим в лице. Как сообщает ИА «Высота 102», 52-летний мужчина получил жуткое ранение во время подводной охоты – трезубец пробил лицо и остановился в нескольких миллиметрах от сонной артерии.

Уточняется, что пациент в критически тяжелом состоянии поступил городскую больницу №1 в Волгограде. Осложнял ситуацию тот факт, что любое неловкое движение могло привести к его неминуемой гибели.

– Ситуация была критическая: инородное тело остановилось в миллиметре от сонной артерии. Любое неосторожное движение или смещение могло привести к гибели, – рассказали в облбольнице №1. – Оперативно была сформирована объединенная бригада медиков. Сложнейшую операцию выполнили врач челюстно-лицевого отделения больницы №1 Роман Стасюк, который в 2025 году признан лучшим хирургом Волгоградской области, и сосудистый хирург больницы №25 Олег Виноградов.

Гарпун благополучно извлекли, при этом врачам удалось сохранить критически важные сосуды и нервы.

– В настоящий момент жизнь пациента вне опасности, ему предстоит пройти курс реабилитации, – сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области.