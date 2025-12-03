



Анонс нового выпуска шоу «Битва экстрасенсов», который снимался в Волгограде, появился в соцсетях. Программа выйдет на федеральном канале в субботу, 6 декабря. Из короткого видео стало понятно, что героиней выпуска станет молодая особа.





Напомним, съемочная группа вместе с героями шоу побывала в одном из домов в Тракторозаводском районе Волгограда. В выпуске приняли участие медиум Олег Шепс, чернокнижник Влад Чреватый и ведьма Марьяна Романова.

В 30-й серии популярного телевизионного шоу им предстоит спасти одержимую девушку из Волгограда.

Ранее, в феврале этого года, ведьмы, колдуны и медиумы нагрянули в поселок Новый Рогачик Городищенского района. Тогда они выясняли, что происходит в квартире многодетной семьи, где поселился призрак умершего более пяти лет назад мальчика.

Видео: Дилаурентис / tg.me