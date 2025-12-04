Общество

Плата за воду в квартирах без счетчиков резко вырастет для волгоградцев

Общество 04.12.2025 08:47
Новые правила расчета платы за холодную воду начнут действовать в России с 6 декабря 2025 года.  Об этом предупредили в администрации Волжского Волгоградской области. Повышающий коэффициент для квартир, где можно поставить счетчик, но его нет, увеличится с этой даты с 1,5 до 3.  Тот же коэффициент применяется, если счетчик вовремя не прошел поверку.

Это значит, что плата за воду по нормативу для таких жильцов вырастет в 2 раза. Этот же коэффициент применяется, если счетчик вовремя не прошел поверку. Таким образом власти хотят стимулировать установку счетчиков. 

Изменение касается только холодной воды и не затронет, например, горячую воду. Также  ужесточаются правила пересчета начислений за самовольные подключения к сетям

