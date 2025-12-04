Новые правила расчета платы за холодную воду начнут действовать в России с 6 декабря 2025 года. Об этом предупредили в администрации Волжского Волгоградской области. Повышающий коэффициент для квартир, где можно поставить счетчик, но его нет, увеличится с этой даты с 1,5 до 3. Тот же коэффициент применяется, если счетчик вовремя не прошел поверку.
Это значит, что плата за воду по нормативу для таких жильцов вырастет в 2 раза. Этот же коэффициент применяется, если счетчик вовремя не прошел поверку. Таким образом власти хотят стимулировать установку счетчиков.
Изменение касается только холодной воды и не затронет, например, горячую воду. Также ужесточаются правила пересчета начислений за самовольные подключения к сетям