



В Госдуме предложили «поставить на паузу» оформление сделок по купле-продаже квартир. Депутаты планируют прописать в законодательстве семидневный период «охлаждения». По мнению парламентариев, инициатива не сильно осложнит процедуру передачи недвижимости, при этом даст время продавцу взвесить все доводы «за» и «против» оформления сделки.

- Деньги покупателя будут лежать на специальном счете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи, — приводят слова спикера нижней палаты Вячеслава Володина «Парламентская газета».

Также в правительство депутатами направлена ещё одна инициатива, которая фиксирует в Гражданском кодексе норму, по которой в случае признания сделки купли-продажи недействительной право собственности возвращается владельцу лишь после возвращения уплаченных денежных средств.

Отметим, оба предложения направлены на искоренение судебной практики, сложившейся после того, как Ларисе Долиной было возвращено право собственности на квартиру. Певица ранее продала её, а вырученные средства отдала мошенникам. На основании того, что женщина находилась под воздействием аферистов, суд отменил сделку купли-продажи, при этом добросовестный покупатель квартиры в результате данного решения лишился и жилплощади, и денежных средств. Сразу после этого в России произошёл всплеск подобных разбирательств, по итогу которых суды стали оставлять покупателей ни с чем.