Свежие огурцы и бананы подорожали в Волгограде и области

Экономика 04.12.2025 06:56
Рост цен на продукты питания продолжается в Волгоградской области. За неделю особенно подорожали свежие огурцы, картофель и бананы, сообщает Волгоградстат.

Привычные для наших широт огурцы выросли в цене на 7,49% - до 158,34 рубля за килограмм. Бананы за неделю подорожали на 3,85% - до 152,59 рубля.

Стоимость картофеля также растет. За неделю цена подскочила на 4,72% и составила 41,26 рубля за кило. Яблоки подорожали на 2,39% - до 119,68 рубля.

За отчетный период на 0,7% снизилась цена на белокочанную капусту (31,64 рубля/кг.), на 1,8% подешевели сосиски и сардельки, на 1,3% колбаса полукопченная и варено-копченая, а также ряд других продуктов.

