В МЧС рассказали, что горело в Ворошиловском районе Волгограда

Приспособленное под склад помещение горело накануне в Ворошиловском районе Волгограда в частном секторе на ул. Козловской. С пожаром боролись почти два часа, сообщили сегодня, 4 декабря, в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании, напомним, поступило в оперативные службы в 14:32. В 15:19 мск возгорание было локализовано на площади 180 кв.м., а в 16:22 мск полностью потушено.

Ранее принадлежность объекта была неизвестна. Сообщалось, что в частном секторе, откуда столбом поднимался густой черный дом, помимо жилых домов располагаются и коммерческие сооружения. В частности, несколько складских объектов, а также книжный магазин.

Фото: читателей V102.RU