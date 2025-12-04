В Волжском нанятый на уборку дачи рецидивист обманул участника СВО

Полиция задержала в Волгоградской области 37-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве в отношении участника специальной военной операции.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ранее неоднократно судимый житель Волжского получил 120 тысяч рублей за уборку дачного участка, но работу не выполнил.

С заявлением в полицию обратился брат участника СВО. Мужчина пояснил, что его родственник в конце августа нанял работника и в качестве вознаграждения перевел ему деньги.

- Спустя несколько месяцев, нанятый работник так и не выполнил обязательств и перестал выходить на связь. Сотрудниками полиции был установлен и задержан неоднократно судимый 37-летний местный житель, подозреваемый в совершении мошенничества, - рассказали в Главке.

Рецидивист, как пояснили в полиции, воспользовался тем, что наниматель находится в зоне СВО. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).