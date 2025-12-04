В Волгограде простятся с педагогом и отцом депутата облдумы Владимиром Калашниковым

Сегодня, 4 декабря, в Волгограде пройдут похороны Владимира Николаевича Калашникова. Печальную новость сообщил в своих соцсетях его сын, депутат Волгоградской облдумы Дмитрий Калашников.
Владимир Николаевич родился в 1947 году в Волгоградской области. Он был известным педагогом – работал учителем, директором сельской школы, возглавлял отдел образования Светлоярского района, руководил Волгоградским педагогическим училищем №2.
Дмитрий Калашников сообщил, что его отца не стало 2 декабря после тяжелой и продолжительной болезни.
Церемония прощания состоится на Димитриевском кладбище. Отпевание пройдет в Храме Иосифа Астраханского. Похоронят Владимира Николаевича на моторном кладбище в Дзержинском районе.
Фото Калашникоv34 t.me