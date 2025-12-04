Цены на дизтопливо и бензин идут вверх в Волгоградской области

В Волгоградской области за неделю вновь подорожал бензин и дизтопливо. Волгоградстат зафиксировал рост цен на все виды автомобильных марок топлива в среднем на 0,1%.

Так, АИ-92 подорожал на 6 копеек – до 61,30 рубля за литр. Бензин АИ-95 вырос в цене на 5 копеек и стоит, по данным мониторинга, 67,78 рубля. Литр АИ-98 продают за 87,99 рубля, что на 8 копеек дороже, чем неделю ранее.

По-прежнему лидером подорожания является дизтопливо – 72, 26 рубля за литр. Цена за неделю выросла на 28 копеек или 0,04%.