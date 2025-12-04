Уничтожали всё живое: двоих мужчин задержали на Дону за варварский улов 23 кг рыбы

В Волгоградской области с поличным задержаны двое рыбаков, которые браконьерским способом с помощью электроудочки рыбачили на Дону в Иловлинском районе. Мужчины варварским способом успели добывать 53 экземпляра рыбы весом 23 кг.

Как сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, факт незаконной добычи водных биоресурсов был выявлен инспекторами в районе хутора Белужино-Колдаиров.

Установлено, что приезжие из Ольховского района рыбаки использовали резиновую лодку и электроток (электроудочку). Предварительная сумма, нанесенная браконьерами, оценивается в 61 885 рублей. Однако, как отмечают специалисты, экологический ущерб от такой рыбалки подсчитать сложно.

- Электроудочка – это варварский метод, который уничтожает не только рыбу, икру, мальков, но и планктон, который является пищей для всех пресноводных обитателей. В радиусе 30 и более метров, более чем на 5 лет вперед, уничтожается вся жизнь водоема, - пояснили специалисты.

Материалы дела вместе с вещественными доказательствами будут переданы в ОМВД России по Иловлинскому району для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предсуматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны