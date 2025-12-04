Расследования

Задержанного за вымогательство блогера Ульянова перевели из больницы в ИВС

04.12.2025
Блогера Алексея Ульянова, которого задержали в Волгограде 2 декабря по подозрению в вымогательстве, перевели из больницы в ИВС. В медицинское учреждение, напомним, он попал накануне после того, как на него надели наручники – у Ульянова обострилось хроническое заболевание.

- Состояние задержанного удовлетворительное. Его уже перевезли из больницы в изолятор временного содержания, - сообщил сегодня ИА «Высота 102» собственный источник.

Алексей Ульянов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

СУ СКР по Волгоградской области 3 декабря официально сообщило о задержании Алексея Ульянова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении нескольких эпизодов вымогательства, в том числе совершённого группой лиц в особо крупном размере – ст. 163 УК РФ. Речь идет о вымогательстве средств у состоятельных людей за не распространение порочащих их сведений. Такую деятельность блогер, как считает следствие, вел с 2020 года. Суммы, которые он требовал, варьируются от 100 тысяч до 6 миллионов рублей.

В двух эпизодах Ульянов действовал вместе с другим блогером Михаилом Серенко, который ранее был задержан и помещен в СИЗО.

Фото: Алексей Ульянов / t.me

