Застройка промзон и «кольцевание» продольных: в Волгограде депутаты одобрили новый генплан

Общество 03.12.2025 16:44
3 декабря в Волгограде депутаты городской думы утвердили финальную версию генплана. Он должен задать комплексную программу развития города на предстоящие 20 лет.

Напомним, как ранее сообщала редакция, документ вот уже несколько лет разрабатывался компанией «Институт территориального планирования «Град» и в течение 2024 года даже находился в публичном доступе, однако впоследствии графическая часть проекта была засекречена, а весной 2025 без лишнего внимания генплан прошёл процедуру общественных слушаний, где, по данным мэрии, был одобрен горожанами.

По информации чиновников, утверждённая сегодня депутатами версия генплана предусматривает застройку территорий полузаброшенных промышленных предприятий вдоль берега Волги, а также трансформацию линейной структуры города в линейно-кольцевую за счёт строительства рокадной дороги, третьей продольной и смежных проезжих частей и трёх мостов на Сарпинский.

- Удобный доступ на островную часть города также позволит развивать на данной территории рекреационно-туристический кластер с размещением гостиниц, тематических парков, благоустроенных пляжей, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в генплане отражено развитие логистических возможностей за счёт ж/д и речной инфраструктуры, создание современного студенческого кампуса и Сколтеха для реализации научного потенциала региона.

