В Волгограде депутаты городской думы завершили рассмотрение в первом чтении бюджета на 2026 год. По информации парламентариев, главный финансовый документ города будет бездефицитным и, благодаря дотациям, даже превысит плановые показатели.

Общий объём казны составит 40,9 млрд рублей, при том что ранее в планах он находился на уровне 36,9 млрд рублей. Собственные доходы города составят 15,4 млрд рублей, ещё 25,4 млрд рублей – дотации из вышестоящих бюджетов. Расходы составят 40,9 млрд рублей.

Больше всего средств в бюджете заложено на образование – 15,5 млрд рублей: дошкольное – 5,7 млрд рублей, школьное – 7,9 млрд рублей, дополнительное образование – 1 млрд рублей. На национальную экономику заложено 10,8 млрд рублей: 5,26 на транспорт, 5,16 млрд рублей на дорожное хозяйство.

На решение проблем в сфере ЖКХ в бюджете предусмотрено 7,65 млрд рублей: 3,28 млрд рублей на коммуналку, 2 млрд на жилищное хозяйство, 1,6 млрд на благоустройство.

На функционирование муниципальных властей, финансовых органов, судебной системы, а также исполнение судебных решений заложено 3,5 млрд рублей. В том числе: 634,9 млн рублей на обеспечение деятельности администрации Волгограда, 109 млн рублей на функционирование Волгоградской городской думы и 4,3 млн рублей – зарплата главы города.

На пенсионное обеспечение муниципальных служащих, социальные выплаты и поддержку населения в бюджете на 2026 год заложен 1,1 млрд рублей. Ещё 695 млн рублей предусмотрено на субсидирование деятельности библиотек, концертно-театральных учреждений, районных учреждений культуры. Порядка 590 млн рублей предусмотрено на спорт.

В 736 млн рублей городской казне обойдётся обслуживание взятых ранее кредитов.

Отметим, в целом, по информации парламентариев, бюджет на 2026 года является сбалансированным и бездефицитным. Ко второму чтению депутаты обещают доработать некоторые положения главного муниципального финансового документа.