Общество

В Волгограде в первом чтении утверждён бюджет-2026: на что потратят миллиарды

Общество 03.12.2025 20:26
0
03.12.2025 20:26

 

В Волгограде депутаты городской думы завершили рассмотрение в первом чтении бюджета на 2026 год. По информации парламентариев, главный финансовый документ города будет бездефицитным и, благодаря дотациям, даже превысит плановые показатели.

Общий объём казны составит 40,9 млрд рублей, при том что ранее в планах он находился на уровне 36,9 млрд рублей. Собственные доходы города составят 15,4 млрд рублей, ещё 25,4 млрд рублей – дотации из вышестоящих бюджетов. Расходы составят 40,9 млрд рублей.

Больше всего средств в бюджете заложено на образование – 15,5 млрд рублей: дошкольное – 5,7 млрд рублей, школьное – 7,9 млрд рублей, дополнительное образование – 1 млрд рублей. На национальную экономику заложено 10,8 млрд рублей: 5,26 на транспорт, 5,16 млрд рублей на дорожное хозяйство.

На решение проблем в сфере ЖКХ в бюджете предусмотрено 7,65 млрд рублей: 3,28 млрд рублей на коммуналку, 2 млрд на жилищное хозяйство, 1,6 млрд на благоустройство.

На функционирование муниципальных властей, финансовых органов, судебной системы, а также исполнение судебных решений заложено 3,5 млрд рублей. В том числе: 634,9 млн рублей на обеспечение деятельности администрации Волгограда, 109 млн рублей на функционирование Волгоградской городской думы и 4,3 млн рублей – зарплата главы города.

На пенсионное обеспечение муниципальных служащих, социальные выплаты и поддержку населения в бюджете на 2026 год заложен 1,1 млрд рублей. Ещё 695 млн рублей предусмотрено на субсидирование деятельности библиотек, концертно-театральных учреждений, районных учреждений культуры. Порядка 590 млн рублей предусмотрено на спорт.

В 736 млн рублей городской казне обойдётся обслуживание взятых ранее кредитов.

Отметим, в целом, по информации парламентариев, бюджет на 2026 года является сбалансированным и бездефицитным. Ко второму чтению депутаты обещают доработать некоторые положения главного муниципального финансового документа.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.12.2025 20:26
Общество 03.12.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 19:39
Общество 03.12.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 18:46
Общество 03.12.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 18:42
Общество 03.12.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 18:32
Общество 03.12.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 18:24
Общество 03.12.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 17:23
Общество 03.12.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 17:05
Общество 03.12.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 16:44
Общество 03.12.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 15:49
Общество 03.12.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 14:11
Общество 03.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 14:00
Общество 03.12.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 13:48 Реклама
Общество 03.12.2025 13:48 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2025 13:06
Общество 03.12.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 13:00
Общество 03.12.2025 13:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
На Дону в Волгоградской области выловили всего разрешенного лещаСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде в первом чтении утверждён бюджет-2026: на что потратят миллиардыСмотреть фотографии
19:39
В Госдуме пообещали защитить покупателей квартир от прецедента ДолинойСмотреть фотографии
18:46
Опубликовано видео задержания цыгана, сжегшего волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
«Сколько ты убил?»: маги «Битвы экстрасенсов» раскроют тайну одержимой волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
В Волгограде осудили шайку сбытчиков контрафактного алкоголя и табакаСмотреть фотографии
17:53
Не пожар, а убийство: 17-летний цыган избил и заживо сжег 60-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
17:23
Врачи спасли волгоградца с застрявшим в лице гарпуномСмотреть фотографии
17:10
Roblox всё? Роскомнадзор заблокировал популярную среди подростков игруСмотреть фотографии
17:05
Дед Мороз явится волгоградцам волгоградцам в первую субботу декабряСмотреть фотографии
16:44
Застройка промзон и «кольцевание» продольных: в Волгограде депутаты одобрили новый генпланСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области инвестиции в кибербезопасность выросли в 2,6 разаСмотреть фотографии
15:52
В России каждая вторая компания выбирает телеком-операторов в качестве партнёровСмотреть фотографии
15:49
В Котово устранили утечку газа на ул. ЧапаеваСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде пожар на ул. Козловской локализован на площади 180 кв. метровСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде назначен новый глава облкомказачестваСмотреть фотографии
15:32
20 лет «активизма»: что известно об уголовном деле волгоградского блогера УльяноваСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде очевидцы засняли крупный пожар в частном секторе на ул. КозловскойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В Котово произошла утечка газа: отключены соцобъекты и домаСмотреть фотографии
14:00
Блогер Алексей Ульянов госпитализирован после задержания в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом вынесли приговор разбойнику за нападение на сотрудницу добывающей компанииСмотреть фотографии
13:06
Волгоградское УФАС обнаружило в мессенджере запретную рекламу сушиСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области газифицируют хутор ТормосинСмотреть фотографии
12:13
День матери на Гремячинском ГОКе: праздник тепла, любви и семейных традицийСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде рецидивисту грозит срок за любовь к чужому золотуСмотреть фотографии
11:52
Опубликовано видео задержания силовиками блогера Ульянова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Вымогал миллионы: блогер Ульянов стал фигурантом уголовного дела СКСмотреть фотографии
11:40
В Ростове ученые выявили критическое загрязнение атмосферыСмотреть фотографии
11:20
Для волгоградцев с 9 декабря подорожает ОСАГОСмотреть фотографии
 