Дед Мороз явится волгоградцам волгоградцам в первую субботу декабря





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 6 декабря состоится открытие волшебной резиденции Деда Мороза. В этот день посетителей парка ждет концертная программа.

В 12:00 у большой сцены начнется интерактивная детская программа. Главными героями дня станут Дед Мороз и его друзья - Алёша, Любаша, конь Юрий и Баба Яга. Однако, чтобы чтобы встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, гостям парка придется пройти волшебные испытания вместе с другими сказочными героями.

Сразу после концерта в Резиденции состоится первое новогоднее представление, где в декабре и январе Дед Мороз будет принимать в гости маленьких волгоградцев и их родителей. Сюда, правда, вход уже будет платным.

Фото: ЦПКиО Волгограда