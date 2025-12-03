



Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении троих волгоградцев, занимавшихся незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции. Как уточнили в пресс-службе районного суда, фигуранты признаны виновными по п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ – «Незаконное предпринимательство».

Установлено, что с апреля по сентябрь 2024 года подсудимый предприниматель Вахид В., Ирина З. и Галина И. закупали контрафакт в других субъектах РФ ля дальнейшей перепродажи в В Волгограде. Мужчина выступал в роли организатора и руководителя преступной группы, женщины выполняли функции продавцов в торговом павильоне.

Оперативниками в торговой точке было изъято 1 128 пачек немаркированных сигарет различных марок. Общая стоимость продукции составила 145 512 рублей. Помимо табачной продукции, была изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция. Ее общая стоимость составила 165 999 рублей.

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, женщины - признали вину частично.

– Вахиду В. назначено наказание – 1 год 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 000 000 рублей. Ирине З. и Галине И. – 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства РФ каждой, – уточнили в пресс-службе суда.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.