Опубликовано видео задержания цыгана, сжегшего волгоградку





В Дзержинском районе Волгограда полицейские оперативно вычислили автомобиль с подозреваемым в жестоком убийстве пенсионерки. По версии правоохранителей, преступление 1 декабря совершил 17-летний цыган. Парень был скручен патрулём у собственной машины.







- Оперативниками районного отдела полиции совместно с сотрудниками из городской Госавтоинспекции, коллегами из Управления МВД России по г. Волгограду и регионального Главка МВД по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 17-летний сосед потерпевшей, - прокомментировали арест в региональном главке полиции.

Уже во время первого допроса молодой человек в содеянном сознался.

- Бабушку убил из-за её отношения. Она постоянно была злая на меня из-за водки. Бил её руками и ногами. Забрал ноутбук и имущество, а потом дом поджёг спичками, - подчеркнул мужчина.

Напомним, как ранее сообщала редакция, тело 60-летней женщины было обнаружено 1 декабря в посёлке Гумрак. Подросток избил соседку, с которой конфликтовал, забрал все ценное и устроил пожар, чтобы замести следы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области