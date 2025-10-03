В Дзержинском районе Волгограда жители Жилгородка жалуются на низкую транспортную доступность многоэтажного жилого массива. По информации горожан, значительная часть местных медицинских, образовательных и административных учреждений сконцентрированы на ул. Землячки и в близлежащих кварталах, при этом добраться туда непростая задача.

– Из Жилгородка на Землячки практически ничего не ходит. Из прямого транспорта – одна лишь маршрутка №56. И то она всё время забита до отказа, ходит редко и частенько не по расписанию. По сути, у нас лишь два варианта: идти пешком или ехать с несколькими пересадками, – рассказала одна из жительниц Жилгородка.

Женщина уверена, что сложившаяся ситуация довольно легко решается и для этого достаточно лишь волевого решения властей.

– К нам в прошлом году продлили троллейбус №15а. Он сейчас ходит по маршруту «Ул. Ессентукская – пл. им. Куйбышева». При этом в Жилгородке он затрагивает лишь периферийную часть. По сути — самый край большого многоэтажного массива, разворачиваясь на пустыре вблизи д. 41Б на ул. Восточно-Казахстанской. Но это неэффективно. Сюда идти из основной части Жилгородка далеко. В результате люди давятся в маршрутках, а троллейбусы катаются на участке до ул. Землячки полупустые, – продолжила горожанка.

По мнению волгоградки, такой подход нелогичен и сопряжён с неэффективным расходованием бюджетных средств на дотируемый муниципалитетом маршрут.

– Было бы правильно продлить троллейбус №15а вглубь микрорайона. Не обязательно даже делать какое-то сквозное сообщение. Здесь, по сути, вопрос нескольких сотен метров. Достаточно было бы вывести маршрут на ул. 51-й Гвардейской дивизии и далее на ул. Космонавтов. Здесь уже разворачиваются автобус №85, а также троллейбусы №10 и №10а. Также в шаговой доступности находится трамвайное кольцо.

Волгоградка подчёркивает, что, учитывая автономность подвижного состава и уже имеющуюся здесь инфраструктуру, продление маршрута не потребует каких-либо бюджетных трат. Более того, оно укладывается в концепцию развития в городе современных транспортно-логистических узлов, где горожане могли бы без проблем пересаживаться с одного транспорта на другой, имея возможность быстро добраться в любую часть города.

Редакция ИА «Высота 102» поинтересовалась мнением администрации Волгограда относительно инициативы жителей Жилгородка. В мэрии прагматизм горожан не оценили, обратив внимание на перегруженность дорожно-транспортной сети микрорайона.

– Троллейбусный маршрут №15а в связи с введением в эксплуатацию школы-тысячника по ул. Шекснинской 1 сентября 2024 года был продлен до ул. Ессентукской. На месте новой конечной остановки было организовано разворотное кольцо со всей сопутствующей инфраструктурой. В настоящее время продление троллейбуса №15а до ул. Космонавтов не рассматривается. Это связано с тем, что по ул. Космонавтов уже организовано разворотное кольцо и место отстоя автобуса №85, а также троллейбусов №10 и №10а. С учетом того, что данный участок улично-дорожной сети является всего лишь двухполосным, отстой общественного транспорта на данной территории вызывает сужение проезжей части, в связи с чем здесь образуются заторы, особенно в часы пик, – подытожили в пресс-службе муниципалитета.

В свою очередь жители Жилгородка подчёркивают, что сильная загруженность местных дорог никак не отменяет недостатков существующей сети транспортного обслуживания микрорайона. Волгоградка планирует вместе с соседями собрать подписи и обратиться за помощью к президенту.

Фото из архива ИА «Высота 102»