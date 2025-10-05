Транспорт

В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТП

Транспорт 05.10.2025 13:35
0
05.10.2025 13:35


В Краснооктябрьском районе Волгограда муниципалитет попытается обуздать непрекращающуюся череду ДТП на перекрёстке ул. им. Качалова и ул. Башкирской. Здесь раз в несколько недель происходят аварии. Автомобили, мопеды и микроавтобусы как зачарованные влетают друг в друга.



Последние дорожно-транспортные происшествия фиксировались на этом участке в сентябре, августе и июле 2025 года. Шлейф аварий тянется далеко в 2023 год.

По мистическому стечению обстоятельств столкновение машин происходит у заведения общепита с названием «Проклятый бар». Однако местные жители не склонны связывать ДТП с мистическими силами и винят в происходящем неправильную организацию движения возросшего потока автомобилей по дороге.

- Мы просим властей немедленно принять меры для безопасности людей. Этой дорогой вынуждены пользоваться школьники. Нам страшно отпускать детей из дома, когда здесь постоянно происходит такое, - рассказала журналистам местная жительница Надежда Трунова.


Напомним, ранее в июле 2025 года редакция уже сообщала о повышенной аварийности на данном участке дороги. Тогда, отвечая на журналистский запрос, муниципалитет не увидел необходимости в корректировки схемы дорожного движения на ул. им. Качалова. Спустя месяц, под непрекращающимся напором жалоб местных жителей, в муниципалитете пообещали подумать над дополнительными ограничениями на дороге.

В сентябре 2025 года анонсированные властями меры действительно были реализованы. Проанализировав данные по аварийности, муниципалитет установил здесь искусственные неровности и ограничил скоростной режим.

- В целях обеспечения безопасности на участке дороги по ул. Качалова в районе пересечения ее с улицей Башкирской в сентябре выполнены работы по устройству искусственной неровности («лежачего полицейского»). Кроме того, на указанном участке для водителей автотранспорта действует ограничение скорости движения до 40 км/ч и установлены соответствующие дорожные знаки, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Фото, видео: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
03.10.2025 12:39
Транспорт 03.10.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 06:00
Транспорт 03.10.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 14:52
Транспорт 30.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 07:42
Транспорт 30.09.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.09.2025 16:42
Транспорт 28.09.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.09.2025 13:21
Транспорт 26.09.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.09.2025 17:03
Транспорт 25.09.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.09.2025 16:47
Транспорт 24.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2025 16:26
Транспорт 23.09.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.09.2025 11:25
Транспорт 20.09.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.09.2025 07:43
Транспорт 20.09.2025 07:43
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.09.2025 07:51
Транспорт 19.09.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2025 10:02
Транспорт 18.09.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.09.2025 12:28
Транспорт 16.09.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.09.2025 11:06
Транспорт 13.09.2025 11:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:35
Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недрСмотреть фотографии
16:00
Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика РоговаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подаркиСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочериСмотреть фотографии
14:30
От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назадСмотреть фотографии
13:55
«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениямиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТПСмотреть фотографии
12:25
Появились кадры момента возгорания авто на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогамСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде поздравили с 101-летием фронтовика Евгения РоговаСмотреть фотографии
10:50
Эксперт назвала пять причин для смены школы перед ЕГЭСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом водитель «четырнадцатой» отправил пешехода в больницуСмотреть фотографии
09:47
В Волжском появилась профессиональная скейт-площадка для соревнованийСмотреть фотографии
09:10
В МВД посоветовали волгоградцам не разбрасываться своими ФИОСмотреть фотографии
08:35
Мошенники придумали очередную схему с «новым налогом»Смотреть фотографии
08:00
«Больше улыбайтесь. На лице будет меньше морщин»: 99-летний ветеран войны - о любви к жизни и секретах долголетияСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Минобороны за ночь сбило 32 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:30
В Волгоградской области новая неделя начнется с дождливой погодыСмотреть фотографии
07:01
В Волгоградской области выставили на аукцион бывший пост ДПССмотреть фотографии
21:37
Опасные таблетки изымут из волгоградских аптекСмотреть фотографии
21:10
Волгоградский «Ротор» 5 октября сыграет с «Нефтехимиком» в гостяхСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом РПН проверит воду с «нечто»Смотреть фотографии
20:06
В Волгоградской области насмерть сбили ночного велосипедистаСмотреть фотографии
19:41
В Волжском школьница обчистила свой дом по указке мошенниковСмотреть фотографии
18:43
«Никуда так не бежала, как в школу»: учитель рассказала, что уже полвека заставляет ее любить свою профессиюСмотреть фотографии
18:14
Троих застуканных с поличным оштрафовали за сброс стройотходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:50
460 волгоградских курсантов приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:09
Смог от двух крупных пожаров накрыл три района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Спартак-Волгоград» проиграл «КОС-Синтезу» в матче за Суперкубок России по водному полоСмотреть фотографии
 