



В Краснооктябрьском районе Волгограда муниципалитет попытается обуздать непрекращающуюся череду ДТП на перекрёстке ул. им. Качалова и ул. Башкирской. Здесь раз в несколько недель происходят аварии. Автомобили, мопеды и микроавтобусы как зачарованные влетают друг в друга.





Последние дорожно-транспортные происшествия фиксировались на этом участке в сентябре, августе и июле 2025 года. Шлейф аварий тянется далеко в 2023 год.

По мистическому стечению обстоятельств столкновение машин происходит у заведения общепита с названием «Проклятый бар». Однако местные жители не склонны связывать ДТП с мистическими силами и винят в происходящем неправильную организацию движения возросшего потока автомобилей по дороге.

- Мы просим властей немедленно принять меры для безопасности людей. Этой дорогой вынуждены пользоваться школьники. Нам страшно отпускать детей из дома, когда здесь постоянно происходит такое, - рассказала журналистам местная жительница Надежда Трунова.





Напомним, ранее в июле 2025 года редакция уже сообщала о повышенной аварийности на данном участке дороги. Тогда, отвечая на журналистский запрос, муниципалитет не увидел необходимости в корректировки схемы дорожного движения на ул. им. Качалова. Спустя месяц, под непрекращающимся напором жалоб местных жителей, в муниципалитете пообещали подумать над дополнительными ограничениями на дороге.

В сентябре 2025 года анонсированные властями меры действительно были реализованы. Проанализировав данные по аварийности, муниципалитет установил здесь искусственные неровности и ограничил скоростной режим.

- В целях обеспечения безопасности на участке дороги по ул. Качалова в районе пересечения ее с улицей Башкирской в сентябре выполнены работы по устройству искусственной неровности («лежачего полицейского»). Кроме того, на указанном участке для водителей автотранспорта действует ограничение скорости движения до 40 км/ч и установлены соответствующие дорожные знаки, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

