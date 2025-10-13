В ЦПКиО Волгограда начали разбирать 50-метровое колесо обозрения

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начался демонтаж 50-метрового колеса обозрения. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня директор парка Андрей Еркин.

По его словам, на аттракционе работает команда альпинистов. Первым делом они снимают подсветку, которая украшала колесо в темное время суток.

Планируется, что на демонтаж аттракциона уйдет 7 дней.

Вместо старого колеса обозрения в ЦПКиО установят новое, которое будет гораздо больше – 120 метров. Работы уже начались. Вантовое сооружение станет вторым по величине, уступая лишь 140-метровому колесу «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве.

50-метровое колесо обозрения из ЦПКиО перевезут в Красноармейский район Волгограда. Сооружение будет установлено на территории бульвара Энгельса.

Фото: Андрей Еркин / t.me





