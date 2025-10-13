Общество

В ЦПКиО Волгограда начали разбирать 50-метровое колесо обозрения

Общество 13.10.2025 20:41
0
13.10.2025 20:41


В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начался демонтаж 50-метрового колеса обозрения. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня директор парка Андрей Еркин.

По его словам, на аттракционе работает команда альпинистов. Первым делом они снимают подсветку, которая украшала колесо в темное время суток. 

Планируется, что на демонтаж аттракциона уйдет 7 дней.

Вместо старого колеса обозрения в ЦПКиО установят новое, которое будет гораздо больше – 120 метров. Работы уже начались. Вантовое сооружение станет вторым по величине, уступая лишь 140-метровому колесу «Солнце Москвы» на ВДНХ в Москве. 

50-метровое колесо обозрения из ЦПКиО перевезут в Красноармейский район Волгограда. Сооружение будет установлено на территории бульвара Энгельса. 

Фото: Андрей Еркин / t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.10.2025 17:40
Общество 13.10.2025 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 16:34 Реклама
Общество 13.10.2025 16:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 15:36
Общество 13.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 14:20
Общество 13.10.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 13:10
Общество 13.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 12:04
Общество 13.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:51 Реклама
Общество 13.10.2025 11:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:46
Общество 13.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 10:26
Общество 13.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 09:30
Общество 13.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 08:47
Общество 13.10.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 07:49
Общество 13.10.2025 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 06:52
Общество 13.10.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 06:33
Общество 13.10.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 05:58
Общество 13.10.2025 05:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:21
В Волгограде у «черного мусорщика» изъяли фургон с отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Волгоградские рукопашники успешно выступили на турнире в СтаврополеСмотреть фотографии
20:41
В ЦПКиО Волгограда начали разбирать 50-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
20:07
«Виновные будут наказаны»: Игорь Воронин опроверг слухи о ликвидации трамваев в ВолжскомСмотреть фотографии
19:59
Волгоградская полиция обнаружила на оживленной дороге BMW-невидимкуСмотреть фотографии
19:17
Волгоградка Анастасия Могилевская завоевала бронзу чемпионата ЮФО по сквошуСмотреть фотографии
18:42
«Без сети не обновляются»: волгоградцам посоветовали искать автобусы на бесплатных точках Wi-FiСмотреть фотографии
18:07
Забившего лицо нацистской символикой уроженца Украины отправили в колонию на ДонуСмотреть фотографии
17:43
Пригородные поезда до Волгограда изменят расписание из-за ремонта путейСмотреть фотографии
17:40
Масштабная программа профессиональной переподготовки педагогов стартовала в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
«Останавливайся, хуже будет»: погоня ГАИ за нарушителем закончилась пальбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничествоСмотреть фотографии
16:34
В «Царицынской опере» исполняли классику и читали сказку для будущих мамСмотреть фотографии
16:33
УФАС увидело картельный сговор 50 перевозчиков в Волжском по тарифу на проездСмотреть фотографии
15:36
«Остались вопросы к УК»: в Волгограде диспетчерский центр принимает жалобы на холодные батареиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Из пробирки появились 300 новорожденных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублейСмотреть фотографии
13:43
Полицейские под Астраханью даровали жизнь 1800 пленных раковСмотреть фотографии
13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиляСмотреть фотографии
12:04
Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Квартиры с интеллектом от «Железно» – это не опция, а базаСмотреть фотографии
11:46
Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариекСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом отправлен в СИЗО пытавшийся зарезать таксиста мужчинаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублейСмотреть фотографии
10:48
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
10:30
Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцевСмотреть фотографии
10:26
«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
 