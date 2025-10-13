Происшествия

Волгоградская полиция обнаружила на оживленной дороге BMW-невидимку

Происшествия 13.10.2025 19:59
0
13.10.2025 19:59


Черный тонированный автомобиль BMW, который не был зарегистрирован в России в установленном порядке, обнаружили полицейские на улице Рокоссовского в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, машиной управлял 41-летний волгоградец.

На иномарке стояли транзитные регистрационные знаки республики Беларусь. Считается, что машины, которые не стоят на регистрационном учете, являются фактически «невидимыми» для камер.

Полицейские изъяли иномарку на штрафстоянку. В отношении водителя составлено несколько административных материалов за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и без документов, предусмотренных ПДД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.10.2025 16:54
Происшествия 13.10.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 13:43
Происшествия 13.10.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 12:10
Происшествия 13.10.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 11:03
Происшествия 13.10.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 09:50
Происшествия 13.10.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2025 09:27
Происшествия 13.10.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2025 13:42
Происшествия 11.10.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2025 11:54
Происшествия 11.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2025 10:44
Происшествия 11.10.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2025 03:09
Происшествия 11.10.2025 03:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2025 20:47
Происшествия 10.10.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2025 20:32
Происшествия 10.10.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2025 17:10
Происшествия 10.10.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2025 13:05
Происшествия 10.10.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.10.2025 11:36
Происшествия 10.10.2025 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:21
В Волгограде у «черного мусорщика» изъяли фургон с отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Волгоградские рукопашники успешно выступили на турнире в СтаврополеСмотреть фотографии
20:41
В ЦПКиО Волгограда начали разбирать 50-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
20:07
«Виновные будут наказаны»: Игорь Воронин опроверг слухи о ликвидации трамваев в ВолжскомСмотреть фотографии
19:59
Волгоградская полиция обнаружила на оживленной дороге BMW-невидимкуСмотреть фотографии
19:17
Волгоградка Анастасия Могилевская завоевала бронзу чемпионата ЮФО по сквошуСмотреть фотографии
18:42
«Без сети не обновляются»: волгоградцам посоветовали искать автобусы на бесплатных точках Wi-FiСмотреть фотографии
18:07
Забившего лицо нацистской символикой уроженца Украины отправили в колонию на ДонуСмотреть фотографии
17:43
Пригородные поезда до Волгограда изменят расписание из-за ремонта путейСмотреть фотографии
17:40
Масштабная программа профессиональной переподготовки педагогов стартовала в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
«Останавливайся, хуже будет»: погоня ГАИ за нарушителем закончилась пальбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничествоСмотреть фотографии
16:34
В «Царицынской опере» исполняли классику и читали сказку для будущих мамСмотреть фотографии
16:33
УФАС увидело картельный сговор 50 перевозчиков в Волжском по тарифу на проездСмотреть фотографии
15:36
«Остались вопросы к УК»: в Волгограде диспетчерский центр принимает жалобы на холодные батареиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Из пробирки появились 300 новорожденных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублейСмотреть фотографии
13:43
Полицейские под Астраханью даровали жизнь 1800 пленных раковСмотреть фотографии
13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиляСмотреть фотографии
12:04
Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Квартиры с интеллектом от «Железно» – это не опция, а базаСмотреть фотографии
11:46
Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариекСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом отправлен в СИЗО пытавшийся зарезать таксиста мужчинаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублейСмотреть фотографии
10:48
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
10:30
Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцевСмотреть фотографии
10:26
«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
 