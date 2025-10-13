Волгоградская полиция обнаружила на оживленной дороге BMW-невидимку

Черный тонированный автомобиль BMW, который не был зарегистрирован в России в установленном порядке, обнаружили полицейские на улице Рокоссовского в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, машиной управлял 41-летний волгоградец.

На иномарке стояли транзитные регистрационные знаки республики Беларусь. Считается, что машины, которые не стоят на регистрационном учете, являются фактически «невидимыми» для камер.

Полицейские изъяли иномарку на штрафстоянку. В отношении водителя составлено несколько административных материалов за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и без документов, предусмотренных ПДД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / t.me





