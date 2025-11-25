Валерий Бурлаченко сегодня, 25 ноября, назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ротора». 55-летний специалист, который возглавляет «Ротор-2», будет готовить главную команду к выездному матчу 21-тура Первой лиги с красноярским «Енисеем», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Напомним, накануне, 24 ноября, после поражения от «Челябинска» пост главного тренера по собственному желанию покинул Денис Бояринцев. Также ушли его помощники - Олег Нечаев и Сергей Толстых. Кадровые перестановки прокомментировал генеральный директор клуба Андрей Кривов.
Ассистировать Валерию Бурлаченко в главной команде будет Виталий Абрамов. Тренер вратарей Андрей Никитин и тренер-аналитик Михаил Мысин остаются в тренерском штабе.
Фото: СК «Ротор» vk.com