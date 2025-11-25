Спорт

Валерий Бурлаченко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ротора»

Спорт 25.11.2025 10:10
0
25.11.2025 10:10


Валерий Бурлаченко сегодня, 25 ноября, назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ротора». 55-летний специалист, который возглавляет «Ротор-2», будет готовить главную команду к выездному матчу 21-тура Первой лиги с красноярским «Енисеем», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Напомним, накануне, 24 ноября, после поражения от «Челябинска» пост главного тренера по собственному желанию покинул Денис Бояринцев. Также ушли его помощники - Олег Нечаев и Сергей Толстых. Кадровые перестановки прокомментировал генеральный директор клуба Андрей Кривов.

Ассистировать Валерию Бурлаченко в главной команде будет Виталий Абрамов. Тренер вратарей Андрей Никитин и тренер-аналитик Михаил Мысин остаются в тренерском штабе.

Фото: СК «Ротор» vk.com 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.11.2025 10:10
Спорт 25.11.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 22:33
Спорт 24.11.2025 22:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 22:17
Спорт 24.11.2025 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 21:06
Спорт 24.11.2025 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 19:07
Спорт 24.11.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 08:14
Спорт 24.11.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 07:00
Спорт 24.11.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.11.2025 09:17
Спорт 23.11.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2025 08:20
Спорт 21.11.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 19:29
Спорт 20.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 09:14
Спорт 20.11.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 07:57
Спорт 19.11.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 05:34
Спорт 19.11.2025 05:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2025 20:52
Спорт 18.11.2025 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2025 21:04
Спорт 17.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:52
Суд в Городище отправил экс-замглавы района Торгашина на 3 года в колониюСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом «Газель» протаранила «Ниву» на региональной трассеСмотреть фотографии
10:21
Химозная вонь добралась до Михайловки под Волгоградом 25 ноябряСмотреть фотографии
10:19
Пенсионерку в Волжском осудили за разорванное её собакой лицо ребенкуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградские несушки перевыполнили план по яйцамСмотреть фотографии
10:10
Валерий Бурлаченко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
09:47
В Городище две фугасные авиабомбы нашли у частного домаСмотреть фотографии
09:12
Волгоградцам предлагают платно привиться от КВЭСмотреть фотографии
08:37
Власти Камышина возьмут в кредит 150 млн рублей на финансирование бюджетаСмотреть фотографии
08:14
Минобороны за ночь сбило 249 украинских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:11
Респираторный микоплазмоз заставляет волгоградцев кашлять месяцамиСмотреть фотографии
07:35
В Таганроге после атаки ВСУ погибли трое мирных жителейСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде построят новые водопроводные линии за 1,7 млрд рублейСмотреть фотографии
06:33
За себя и того парня? В России хотят отказаться от фиксированных тарифов на общедомовые расходыСмотреть фотографии
05:50
Минобрнауки ввело обязательные предметы в вузахСмотреть фотографии
22:33
Гендиректор «Ротора» Андрей Кривов прокомментировал уход Дениса БояринцеваСмотреть фотографии
22:23
Бастрыкин подключился к расследованию убийства бабушки и тети Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
22:17
Стало известно, кто покинул «Ротор» вместе с Денисом БояринцевымСмотреть фотографии
22:07
Ростовчане воздвигнут в Волгограде постамент для «переезжающей» скульптуры ВучетичаСмотреть фотографии
21:16
Денис Бояринцев покинул пост главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
21:06
«Ротор» со счетом 0:2 проиграл «Челябинску» в последнем домашнем матче годаСмотреть фотографии
20:44
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Никиты СимонянаСмотреть фотографии
20:37
8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
20:00
Магнитная буря ударит по волгоградцам 25 ноябряСмотреть фотографии
19:19
На «Волгоград Арене» почтили память Никиты СимонянаСмотреть фотографии
19:07
Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мамСмотреть фотографии
18:46
Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полосСмотреть фотографии
17:46
Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давностиСмотреть фотографии
 