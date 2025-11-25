

«Ротор» 24 ноября в заключительном домашнем матче года на «Волгоград Арене» уступил «Челябинску» со счётом 0:2 в 20-м туре Первой лиги. Сразу после поражения главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев покинул свой пост. А вместе с ним ушли и члены штаба - Олег Нечаев и тренер по физподготовке Сергей Толстых.

На прошлой неделе генеральный директор волгоградского клуба Андрей Кривов заявил, что перед «Ротором» стоит задача-максимум - выход в РПЛ, а задача-минимум - попадание в стыковые матчи за повышение в классе. Для этого надо занять третье или четвертое места. Поэтому встреча с прямым конкурентом по турнирной таблице («Челябинск» и «Ротор» имели по 29 очков, но южноуральцы опережали волгоградцев по дополнительным показателям) стала очередной проверкой амбиций «Ротора» в нынешнем сезоне. Более восьми тысяч зрителей пришли на вчерашний матч. Болельщики сине-голубых рассчитывали перед долгой зимней паузой увидеть победу и яркую игру своей любимой команды в родных стенах.

Перед началом встречи на «Волгоград Арене» чествовали полузащитника «Ротора» Сергея Макарова, который провёл 100 матчей в составе волгоградского коллектива. Специальную награду в честь этого события ему вручил спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров.

Минутой молчания почтили память легендарного советского футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Павловича Симоняна, который 23 ноября ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

На матч с «Челябинском» футболисты «Ротора» вышли в футболках с девичьими фамилиями своих мам, а диктор при объявлении состава хозяев озвучил их всем гостям стадиона. Эту креативную акцию «Ротор» приурочил ко Дню матери, который будет отмечаться в России 30 ноября.

Отчётную встречу из-за удаления в матче с «Торпедо» пропускал теперь уже бывший главный тренер волгоградской команды Денис Бояринцев. Его функции на бровке исполнял старший тренер Олег Нечаев. Также не смог помочь хозяевам дисквалифицированный нападающий Александр Хохлачёв.



В первом тайме волгоградцы испытывали большие проблемы в атаке и практически не угрожали воротам гостей. В то время, как челябинцы владели преимуществом и хоть и не имели большого количества моментов, но распорядились ими эффективнее.





При этом южноуральцы в начале игры потеряли из-за травмы своего лидера, бывшего футболиста «Ротора» Рамазана Гаджимурадова, который на «Волгоград Арену» наверняка вышел с особым настроем. Но повреждение, которое было получено в единоборстве с Николаем Покидышевым, не позволило ему проявить себя - Гаджимурадов был заменён.





Гости забили на 26-й минуте после розыгрыша углового. Ивуарийский легионер гостей Эза поразил ворота, но, как оказалось, до этого главный арбитр Роман Сафьян зафиксировал нарушение правил на Никите Чагрове, поэтому мяч не был засчитан. Момент оказался очень спорным, однако решение арбитра было именно таким.





Но «Челябинск» все-таки добился своего. Вскоре Сергей Макаров сфолил вблизи штрафной и был назначен опасный стандарт. Хотя гости считают, что в этом эпизоде должен быть пенальти, о чём на послематчевой пресс-конференции заявил их старший тренер Дмитрий Мичков. Но и штрафной оказался счастливым для челябинской команды. Александр Жиров мощным ударом коварно пробил по низу. Никита Чагров, который в нынешнем сезоне не раз выручал команду, не смог отразить мощный выстрел. Счёт был открыт.

Концовка первого тайма оказалась богатой на события. Сначала главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук был удалён за оскорбления судейской бригады. Затем красную карточку получил полузащитник «Челябинска» Тимофей Комиссаров, который дважды в течение нескольких минут нарушил правила на Илье Сафронове. И второй фол оказался ключевым. Роман Сафьян не пожалел Комиссарова, несмотря на имеющееся предупреждение и удалил его. Завершился тайм с минимальным преимуществом гостей, но при этом у хозяев была хорошая возможность отыграться во второй половине, в которой они действовали в большинстве.





В перерыве в составе «Ротора» произошла тройная замена. Но корректировки не помогли хозяевам улучшить атакующую игру. Сине-голубые играли первым номером, однако по-настоящему опасных моментов, как и в первом тайме, не создали. А вот их соперники действовали максимально дисциплинированно в обороне, а также по возможности грамотно тянули время и сбивали темп игры. И уже в компенсированное время вышедший на замену Александр Носов реализовал контратаку и установил окончательный счёт матча - 2:0 в пользу «Челябинска».





Волгоградские болельщики, разочарованные показанной игрой, все-таки остались на трибунах после финального свистка и выразили поддержку команде после чувствительного поражения.





Олег Нечаев взял ответственность за поражение на себя и представителей тренерского штаба.

- Хочется извиниться перед нашими болельщиками за такую отвратительную игру. Мы думали, что ребята воспрянут после матча с «Торпедо». Разобрали все ошибки. Оказалось - не до конца. Просто нет слов. От лица тренерского тренерского штаба хочу сказать, что мы виноваты и признаём свою ошибку. Значит, недоработали, - заявил специалист.





Старший тренер «Челябинска» Дмитрий Мичков, заменивший Романа Пилипчука по ходу встречи, рассказал о плане на игру.

- Ждали много борьбы. «Ротор» играет в силовой футбол. Была задача - выстоять в этой борьбе и постараться навязать свою игру через контроль мяча. Хотели создавать моменты и, конечно, их реализовывать, - подчеркнул Мичков.





Сразу по окончании матча и еще до начала пресс-конференции пришла громкая новость - стало известно об уходе главного тренера «Ротора» Дениса Бояринцева по собственному желанию. Затем в клубе официально эту информацию подтвердили.





Сегодня, 25 ноября, исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» назначен Валерий Бурлаченко, который будет готовить команду к выездному матчу с красноярским «Енисеем» в рамках 21-го тура Первой лиги. Эта игра состоится 30 ноября и начнётся в 10-30 ч.





Денис Бояринцев проработал в «Роторе» полтора года и завоевал уважение у части волгоградских болельщиков за достигнутые результаты. За это время специалист вывел клуб в Первую Лигу. В прошлом сезоне сине-голубые заняли место в середине таблице - девятую позицию. В текущем первенстве «Ротор» располагается на седьмой строчке. Болельщики волгоградской команды надеются, что любимая команда успешно преодолеет кризисный период и выйдет из него достойно.





«Ротор» (Волгоград) – «Челябинск» - 0:2 (0:1).

Волгоград. 24 ноября. «Волгоград Арена». 8786 зрителей. Судьи: Роман Сафьян (Москва), Александр Приходько (Москва), Фёдор Валявин (Саратов). Резервный судья: Матвей Заика (Ростов-на-Дону).

«Ротор»: Чагров, Семёнов (Храмцов, 46), Фомин, Покидышев, Бардыбахин, С. Макаров (к), Симонян (Кайнов, 46), Мальцев (Лаврищев, 60), Сафронов, Азнауров (Никишин, 46), Давидян (А. Макаров, 75).

«Челябинск»: Тусеев, Жиров (к), Абдуллин (Гатин, 65), Кочиев, Гудков, Кертанов, Самойлов, Гаджимурадов (Пушкарёв, 18), Комиссаров, Жамалетдинов (Урванцев, 46), Эза (Носов, 56).

Голы: Жиров, 33 (0:1). Носов, 90 (0:2).

Предупреждены: Комиссаров, 40 (снёс Сафронова); Давидян, 53 (удар по голове Эза); Храмцов, 82 (совершил подкат под Гатина); Гатин 90+2 (тянул время).

Удалён: Комиссаров, 45 (толкнул Сафронова).





























































































Иван Тюгаев