Под Волгоградом «Газель» протаранила «Ниву» на региональной трассе

Происшествия 25.11.2025 10:32
24 ноября в Михайловском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля. Машины не поделили в утренние часы полупустую региональную дорогу 18К-5.

- В 10:00 на 192 км автодороги «Жирновск — Вешенская» произошло столкновение автомобилей «Нива» и «ГАЗель», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, фургон умудрился влететь «Ниве» в боковую часть. В результате удара обе машины получили серьёзные повреждения. По информации правоохранителей, водителям потребовалась медицинская помощь. Они были госпитализированы в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

