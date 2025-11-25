Голкипер «Ротора» Никита Чагров в составе сборной ФНЛ примет участие в матче против сборной Медиалиги 5 декабря, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Выставочная игра пройдет в столице Абхазии Сухуме на местном стадионе «Динамо». За сборную ФНЛ выступят футболисты Первой и Второй лиг, которые получили специальные приглашения от организаторов. Отметим, прошлый матч между ФНЛ и Медиалигой состоялся в 2023 году. Тогда выиграл коллектив ФНЛ - 4:0.
Предстоящая товарищеская игра пройдет по необычным правилам - два тайма по 25 минут чистого времени.
Никита Чагров в нынешнем сезоне провел все 20 матчей Первой лиги в стартовом составе, в том числе во вчерашнем противостоянии с «Челябинском», и поэтому является одним из ключевых футболистов команды. В активе 30-летнего голкипера 11 встреч, в которых ему удалось отыграть на ноль.
Фото Андрей Поручаев V102.RU