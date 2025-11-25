Спорт

Вратарь «Ротора» Никита Чагров сыграет за сборную ФНЛ против команды Медиалиги

Спорт 25.11.2025 17:02
0
25.11.2025 17:02


Голкипер «Ротора» Никита Чагров в составе сборной ФНЛ примет участие в матче против сборной Медиалиги 5 декабря, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. 

Выставочная игра пройдет в столице Абхазии Сухуме на местном стадионе «Динамо». За сборную ФНЛ выступят футболисты Первой и Второй лиг, которые получили специальные приглашения от организаторов. Отметим, прошлый матч между ФНЛ и Медиалигой состоялся в 2023 году. Тогда выиграл коллектив ФНЛ - 4:0.

Предстоящая товарищеская игра пройдет по необычным правилам  - два тайма по 25 минут чистого времени.  

Никита Чагров в нынешнем сезоне провел все 20 матчей Первой лиги в стартовом составе, в том числе во вчерашнем противостоянии с «Челябинском», и поэтому является одним из ключевых футболистов команды. В активе 30-летнего голкипера 11 встреч, в которых ему удалось отыграть на ноль.  

Фото Андрей Поручаев V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.11.2025 17:02
Спорт 25.11.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 13:12
Спорт 25.11.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 12:57
Спорт 25.11.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 22:33
Спорт 24.11.2025 22:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 22:17
Спорт 24.11.2025 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 21:06
Спорт 24.11.2025 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 19:07
Спорт 24.11.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 08:14
Спорт 24.11.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 07:00
Спорт 24.11.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.11.2025 09:17
Спорт 23.11.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2025 08:20
Спорт 21.11.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 19:29
Спорт 20.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 09:14
Спорт 20.11.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 07:57
Спорт 19.11.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 05:34
Спорт 19.11.2025 05:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:27
Под Волгоградом строителя бракованных домов для переселенцев оштрафовали на 100 тысячСмотреть фотографии
18:54
Период охлаждения при покупке «бабушкиных» квартир хотят ввести в РоссииСмотреть фотографии
18:32
Ну не смогли… Роспотребнадзор оказался «бессилен» в скандале с майнинг-фермой волгоградского олигархаСмотреть фотографии
18:07
Объем доходов бюджета Волгоградской области превысил 124 млрд рублейСмотреть фотографии
17:29
Полиция задержала «автора» массового ДТП после погони под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
Вратарь «Ротора» Никита Чагров сыграет за сборную ФНЛ против команды МедиалигиСмотреть фотографии
16:58
Жителей Волжского навсегда освободили от платы за капремонтСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде вынесли приговор за аферу с инвестициями в Крымский мостСмотреть фотографии
16:32
Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиковСмотреть фотографии
16:10
Рост доходов и инвестиции: ревизоры КСП оценили бюджет Волгоградской области на предстоящую трёхлеткуСмотреть фотографии
15:57
В ЦПКиО Волгограда заработает почта Деда МорозаСмотреть фотографии
15:49
В регионе России создают спецгруппы для охраны заводов от дронов ВСУСмотреть фотографии
15:26
Под Волгоградом суд обязал чиновников обустроить 164 контейнерных площадкиСмотреть фотографии
15:20
Статистики сравнили стоимость проезда в Волгограде, Ростове и АстраханиСмотреть фотографии
14:46
СФР ввел QR-коды для всех волгоградских пенсионеровСмотреть фотографии
14:23
Таможня продлила рабочую неделю для волгоградцев перед повышением ставок утильсбораСмотреть фотографии
14:19
Тело охранника нашли у «ВолгаМолла» в ВолжскомСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде и Калаче-на-Дону расселят первые 18 аварийных домов по новой программеСмотреть фотографии
13:12
Денис Бояринцев: «"Ротор" и Волгоград навсегда в моём сердце»Смотреть фотографии
12:57
Футбольный вечер, который потряс «Ротор» и болельщиков: смотрим, как это былоСмотреть фотографии
12:34
Устроившую ночные танцы в Волжском компанию бородачей задержала полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
Новый рекорд установлен на волгоградском «Балу хризантем»Смотреть фотографии
12:15
В Михайловке подвергшаяся травле одноклассников девочка ушла из школыСмотреть фотографии
11:59
На юге Волгограда натянут «шубу» на 900 метров теплосетейСмотреть фотографии
10:52
Суд в Городище отправил экс-замглавы района Торгашина на 3 года в колониюСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом «Газель» протаранила «Ниву» на региональной трассеСмотреть фотографии
10:21
Химозная вонь добралась до Михайловки под Волгоградом 25 ноябряСмотреть фотографии
10:19
Пенсионерку в Волжском осудили за разорванное её собакой лицо ребенкуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградские несушки перевыполнили план по яйцамСмотреть фотографии
10:10
Валерий Бурлаченко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
 