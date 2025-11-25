Общество

В Волгограде и Калаче-на-Дону расселят первые 18 аварийных домов по новой программе

25.11.2025 13:28
0
25.11.2025 13:28


В Волгоградской области до конца 2025 года получат новое жилье жители 18 аварийных домов. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, новая жилплощадь будет закуплена в Волгограде и в Калаче-на-Дону. 

По информации облкомстроя, уже проведены аукционы на покупку жилых помещений в Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах региональной столицы, Калаче-на-Дону. Переехать в новые квартиры жители региона смогут в следующем году. 

Также сообщается, что жителям Жирновска и Суровикино Волгоградской области уже направлены компенсации за их аварийные жилища, а ряд жителей Михайловки получат выплаты в декабре. 

Напомним, задачи по реализации новой программы по расселению были поставлены губернатором Андреем Бочаровым в рамках оперативного совещания. На новом этапе переселения граждан из аварийного жилья в течение 2025-2026 годов планируется расселить порядка 20 тыс. кв. м, в которых проживают свыше 1,6 тыс. человек – на эти цели уже направлены средства Фонда развития территорий. Всего до конца 2027-го на территории 10 муниципалитетов Волгоградской области предстоит расселить 4475 человек из непригодных для проживания жилых помещений общей площадью около 60 тыс. кв. метров.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

