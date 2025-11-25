



В Волжском Волгоградской области полиция задержала 18-летнего местного жителя, который во время преследования сотрудниками Госавтоинспекции устроил массовое дорожно-транспортное происшествие. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, молодой человек сел за руль автомобиля без прав. Погоню за нарушителем зафиксировала камера умного домофона, а также камеры дорожного видеонаблюдения.





На кадрах, которые были выложены в местные Telegram-каналы, сотрудники ДПС преследуют автомобиль «ВАЗ-2110». Водитель «десятки» пытался скрыться через дворы, но не справился с управлением и возле дома №16 на улице Мира протаранил два припаркованных у подъезда автомобиля. После молодой человек решил сбежать, но его настигла полиция.

– Нарушителем оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления. В отношении него инспекторы ДПС составили административные материалы: по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»; по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ – «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ – «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», – уточнили в региональном главке МВД.

На собственника автомобиля также составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ - «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права».

«Десятка» отправлена полицейскими на спецстоянку.

Видео: Powernet