Период охлаждения при покупке «бабушкиных» квартир хотят ввести в России

Сегодня, 25 ноября, в Госдуму внесен законопроект, направленный на борьбу с мошенническими схемами с квартирами, в результате которых продавец признает сделку ничтожной, а добросовестный покупатель лишается денег и жилья.

Как сообщает ИА «Высота 102», инициаторами изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» выступили председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с группой депутатов.

Законодатели предлагают ввести семидневный период охлаждения при продаже квартир собственниками. По истечении этого времени, по замыслу авторов поправок, станет возможным госрегистарция сделки после заключения договора купли-продажи. Таким образом, продавец сможет получить свои деньги за продажу недвижимости и только на банковский счет.

- Перевод денежных средств при покупке будет возможен только на счета продавца, наличные расчеты за жилое помещение исключены. Кроме того, продавец при регистрации сделки в случае продажи единственного жилья должен будет доказать, что после продажи ему будет где жить, предоставлением заверенного согласия от собственника иного жилья. Введение такого порядка в России позволит обеспечить надежную защиту добросовестных участников вторичного рынка недвижимости от мошенничеств и недоразумений, а сам рынок - от дезорганизации, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законодательной инициативы поясняют, что эти меры направлены на борьбу с пагубной практикой, которая в настоящее время возникла на вторичном рынке недвижимости. Речь идет о так называемых «бабушкиных» квартирах, при которой продавец недвижимости после оформления сделки и получения денег объявляет, что был обманут мошенниками и через суд добивается признания следки ничтожной. При этом деньги покупателю не возвращаются. А оставшийся без средств и жилья добросовестный покупатель часто вынужден потом выплачивать кредиты, которые оформлялись для приобретения недвижимости.

Фото с сайта Госдумы РФ