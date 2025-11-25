Жителей Волжского навсегда освободили от платы за капремонт

Жильцам пятиэтажного многоквартирного дома в Волжском Волгоградской области с 1 декабря текущего года перестанут начислять плату за капитальный ремонт. Такое решение принято в связи с признанием здания бывшего общежития на ул. Молодежная, 46 аварийным.

Соответствующее постановление, как сообщили в региональном фонде капремонта, принято администрацией. Если жильцы пятиэтажки переплатили за эту услугу, то деньги им вернут. Для этого надо будет написать заявление в адрес регоператора, приложив подтверждающие документы.

Согласно открытым данным, пятиэтажка на улице Молодежная была построена в 1969 году. Перекрытия в здании железобетонные, а стены кирпичные. Многоквартирный дом уже давно находится в аварийном состоянии, но только недавно это признали официально.

Фото V102.RU (архив)