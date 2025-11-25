Общество

Волгоградские несушки перевыполнили план по яйцам

Общество 25.11.2025 10:15
В Волгоградской области увеличилось производство яиц. Только за 9 месяцев в 2025 году в регионе было получено 646,4 миллионов штук – 101,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

По информации облкомсельхзоза, на производство яйца в регионе ориентированы четыре ведущих предприятия. Основной является группа компаний «Восток» — на их долю приходится 83% всего промышленного производства. Обеспечение жителей качественной местной продукцией является приоритетной целью в развитии агропромышленного комплекса, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым на предстоящее десятилетие.

Отмечается, что наращивать показатели позволяет высокая обеспеченность собственными кормами. Сельхозтоваропроизводители региона заготовили 373,2 тыс. тонн зернофуража — 102,1% от плана с учетом остатков. 

Также специалисты хозяйств и ученые региональных исследовательских площадок уделяют серьезное внимание разработке новых видов кормов и добавок — проводимые изыскания получают высокую федеральную оценку. В частности, Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции удостоен золотых медалей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2025» за разработку кормов для свиноводства и птицеводства. 


Новые технологии в кормлении используют также агрофирма «Восток» и птицефабрика «Волжская» — их продукция отмечена золотыми медалями главной аграрной выставки страны.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото: администрация Волгоградской области

