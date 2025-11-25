Общество

Таможня продлила рабочую неделю для волгоградцев перед повышением ставок утильсбора

25.11.2025 14:23
Таможенные посты Астраханской таможни будут работать в эти выходные дни для удобства граждан, оформляющих транспортные средства, перед введением повышенного утильсбора. В частности, необходимые документы жители Волгоградской области смогут подать в выходные дни на Михайловском, Красноармейском, Волжском, Дзержинском постах, расположенных в волгоградском регионе, а также на Астраханском, Ахтубинском таможенных постах и в морском порту Оля.   

Напомним, что с 1 декабря 2025 года вступят в силу изменения в постановление правительства № 1291 от 26 декабря 2013 года, касающиеся исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним. Изменения касаются коэффициентов для расчета суммы подлежащего уплате утилизационного сбора и условий отнесения транспортных средств к транспортным средствам для личного пользования.

В Астраханской таможне напомнили, что владельцам транспортных средств следует подать пассажирскую таможенную декларацию совместно с расчетом утилизационного сбора (при необходимости декларирования транспортного средства) или расчет утилизационного сбора, с необходимыми документами для подтверждения правильности исчисления суммы утилизационного сбора при ввозе транспортного средства из государств-членов ЕАЭС не позднее 30 ноября 2025 года.

Справка. В 2025 году за 11 месяцев Астраханской таможней было оформлено более 5 тыс. таможенных приходных ордеров, что превышает на 30% показатель аналогичного периода прошлого года. Также в октябре и ноябре наблюдается увеличение количества ТПО на 30% по сравнению с сентябрем текущего года. Это связано в том числе и с увеличением поставок иностранных машин через Астраханскую таможню в Россию на 54% по сравнению с прошлым годом. Порядка 4 тысяч автомобилей для физических лиц было ввезено морским транспортом с начала 2025 года через Астраханский таможенный пост и таможенный пост Морской порт Оля таможни, в том числе с уплатой утилизационного сбора на этих постах. В федеральный бюджет перечислено более 500 млн рублей по уплате утильсбора.

 

