



В Волжском Волгоградской области сотрудники полиции задержали мужчин, устроивших концерт в ночное время под окнами жилых домов. Видеокадры загула ранее появились в местных Telegram-каналах.





Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, примерно в 2 часа ночи компания волжан на улице Александрова включила громко музыку в автомобиле «ВАЗ-2112» и пустились в пляс. Однако настроение компании не разделили местные жители, которые пытались уснуть в столь поздний час.

В результате организованной полицейскими проверки все участники инцидента были установлены и доставлены в подразделения полиции, где на них были составлены административные материалы за нарушения тишины и покоя граждан.

Видео: Жесть Волжского / t.me