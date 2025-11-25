Происшествия

В Городище две фугасные авиабомбы нашли у частного дома

Происшествия 25.11.2025 09:47
В Городищенском районе Волгоградской области жители частного жилого массива ожидают прибытия сапёров. Специалистам предстоит обезвредить два фугасных боеприпаса по 250 килограмм.

Снаряды времён Великой Отечественной войны были неожиданно обнаружены владельцами одного из домов при проведении земляных работ.

- В ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасных предметов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, ранее стало известно о том, что 21 ноября аналогичный снаряд был обнаружен в Центральном районе Волгограда у многоквартирного дома №4 на ул. Кубанской. Местные жители ожидают прибытия сапёров уже четвёртый день. Взрывоопасный предмет до приезда специалистов был взят под охрану сотрудниками полиции.

