В регионе России создают спецгруппы для охраны заводов от дронов ВСУ

Федеральные новости 25.11.2025 15:49
В Саратовской области набирают мобильные огневые группы для защиты промышленных объектов от БПЛА, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на военный комиссариат региона. Жителям Саратовской области, чтобы войти в такие группы, необходимо подписать контракт с Минобороны РФ. На период сборов за служащими обещают сохранить рабочие места и зарплату. 

Согласно официальной информации, саратовские резервисты должны будут пройти профессиональную переподготовку на полигоне, после чего будут направлены непосредственно на территории предприятий. 

– Первое дежурство 45 дней. По окончанию сборов все резервисты убывают на места постоянного проживания. В СВО резервисты участие не принимают, они задействуются исключительно для охраны объектов на территории Саратовской области, – цитирует ИА объявление комиссариата. 

Для резервистов  предусмотрено денежное довольствие в размере 3-6 тысяч рублей ежемесячно за пребывание в резерве и до 56 тысяч ежемесячно за участие в сборах.

Утоячняется, что войти в состав спецгрупп для защиты предприятий могут лишь саратовцы в возрасте до 52 лет. Кандидаты должны быть здоровы и не иметь судимостей. 

