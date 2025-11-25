В регионе России создают спецгруппы для охраны заводов от дронов ВСУ





В Саратовской области набирают мобильные огневые группы для защиты промышленных объектов от БПЛА, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на военный комиссариат региона. Жителям Саратовской области, чтобы войти в такие группы, необходимо подписать контракт с Минобороны РФ. На период сборов за служащими обещают сохранить рабочие места и зарплату.

Согласно официальной информации, саратовские резервисты должны будут пройти профессиональную переподготовку на полигоне, после чего будут направлены непосредственно на территории предприятий.

– Первое дежурство 45 дней. По окончанию сборов все резервисты убывают на места постоянного проживания. В СВО резервисты участие не принимают, они задействуются исключительно для охраны объектов на территории Саратовской области, – цитирует ИА объявление комиссариата.

Для резервистов предусмотрено денежное довольствие в размере 3-6 тысяч рублей ежемесячно за пребывание в резерве и до 56 тысяч ежемесячно за участие в сборах.

Утоячняется, что войти в состав спецгрупп для защиты предприятий могут лишь саратовцы в возрасте до 52 лет. Кандидаты должны быть здоровы и не иметь судимостей.