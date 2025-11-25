СФР ввел QR-коды для всех волгоградских пенсионеров





Отделение Социального фонда России по Волгоградской области ввело в обращение электронное подтверждение статуса пенсионера – QR-код. Электронное свидетельство с QR-кодом упростит получение льгот этой категорией населения и станет еще одним шагом в развитии цифрового общества.

Новое электронное удостоверение с QR-кодом стало полноценной альтернативой привычному пластиковому документу и доступно в личном кабинете на портале госуслуг.

Главное удобство нововведения в том, что для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на портале госуслуг. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код автоматически сформируется в течение 10 дней после назначения пенсии.

У электронного свидетельства пенсионеров масса плюсов по сравнению с пластиковым аналогом – его нельзя забыть или потерять. А статус пенсионера можно подтвердить за несколько кликов, зайдя с мобильного устройства на «Госуслуги».

При этом ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе Отделения СФР по Волгоградской области.



