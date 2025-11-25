На юге Волгограда натянут «шубу» на 900 метров теплосетей





В Волгограде на ул. Кедроградской Красноармейского района «Концессии теплоснабжения» начали работу по теплоизоляции трубопровода протяженностью 900 метров. Как сообщает ИА «Высота 102», оголившиеся за годы эксплуатации трубы спрячут под теплой «шубой» накануне предстоящего похолодания.

Вместо старого изолирующего материала сегодня ресурсоснабжающая применяет минеральные маты, сверху на которые для дополнительной защиты от влаги и физического износа уложат кожух из рубероида и стеклопластика.

– Для соединения полотен верхнего слоя используем метод горячей укладки. Сначала раскатываем рулон, затем разогреваем клейкую основу материала и соединяем, – объяснил технологию производимых работ техдиректор компании-подряжчика Сергей Антохин.

Многослойное покрытие, отмечают специалисты, хорошо выдерживают не только жару, но и холод, и в целом устойчиво к перепаду температур. Кроме того, многослойность позволяет снижать потери тепла в зимний период, улучшив качество подачи ресурса жителям поселка «Татьянка-2».

Отметим, что «Концессиями теплоснабжения» в этом году уже утеплено 3,5 тыс. метров трубопровода. В компании надеются, что новая изоляция прослужит жителям долгое время и не будет содрана вандалами, как это часто случается.

О случаях повреждения изоляции на теплотрассах волгоградцев призывают сообщать в ЕДЦ по телефону 8 (8442) 333-134.