Под Волгоградом суд обязал чиновников обустроить 164 контейнерных площадки





В Жирновском районе Волгоградской области прокуратура признала 88% местных контейнерных площадок не отвечающими требованиям санитарных правил. Как выяснилось, ёмкости на 164 территориях установлены в необорудованных для этого местах.

В сентябре 2025 года надзорное ведомство вынесло в адрес главы Жирновского района представление об устранении нарушений, однако чиновники проигнорировали требования, вынудив прокурора подготовить иск.

- Решением Жирновского районного суда Волгоградской области на районную администрацию возложена обязанность в течение года со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать 164 контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, расположенных на территории города Жирновска, в соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21, - рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Отметим, решение может быть обжаловано.