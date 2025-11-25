Новый рекорд установлен на волгоградском «Балу хризантем»

Около 20 тысяч волгоградцев и гостей региона посетили этой осенью «Бал хризантем», что побило прошлогодний рекорд посещаемости этого мероприятия. Специалисты ботанического сада отмечают, что желающих посетить выставку хризантем в 2025 году было на четверть больше, чем в прошлом, передает ИА «Высота 102».

В оранжереях ботсада в Волжском было представлено 159 сортов хризантем самых разных форм и цветов. Специально для фестиваля вырастили 19 новых сортов.

Бал хризантем с 9 по 23 ноября посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России, а также Белоруссии и Китая и даже Нигерии.

Напомним, что в 2024 году популярную выставку осенних цветов в Волгоградской области посетили более 16 тысяч человек.