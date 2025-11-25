В ЦПКиО Волгограда заработает почта Деда Мороза





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда с 6 по 30 декабря дети смогут бесплатно отправить письмо Деду Морозу. Почтовый ящик разместится около резиденции сказочного персонажа.

Оставить свои пожелания и просьбы детвора сможет ежедневно с 10:00 до 19:00 в волшебном почтовом ящике, который расположится около деревянной избушки «Подворье». На конверте или в самом письме необходимо будет указать имя автора, чтобы Дед Мороз смог отправить обратное именное письмо.

Забрать послание от зимнего волшебника волгоградцы смогут уже на следующий день в резиденции в периоды: 11:30 - 12:00, 13:00 - 13:30, 14:30 - 15:00, 16:30 - 17:00, 18:00 - 18:30.

Как уточнили ИА «Высота 102» в парке, отправка и получение писем будут совершенно бесплатными. А вот посещение резиденции Деда Мороза будет стоить волгоградским родителям больше 1000 рублей за ребенка – принимать волгоградскую детвору Дед Мороз начнет с 6 декабря в волгоградском ЦПКиО.

Фото: ЦПКиО Волгограда