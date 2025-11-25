Аня Ф., которая подверглась травле одноклассников, ушла из школы №10 Михайловки Волгоградской области. Как рассказал ИА «Высота 102» ее папа, Вячеслав, девочка уже учится в другом общеобразовательном учреждении. Девятиклассницу в новой школе встретили доброжелательно.

Между тем, как ранее сообщали в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении мужчины, который заступился за свою дочь, составлен административный протокол за нанесение побоев.

– Между 15-летними одноклассниками возникла ситуация, в ходе которой подросток подшутил над девочкой, тем самым обидев ее. Школьница пожаловалась своему папе, который прибыл в учебное заведение для разбирательств. В ходе беседы родителя с подростком первый нанес удары в плечо несовершеннолетнего. В отношении мужчины составлен административный материал за нанесение побоев. В учебном заведении проведены профилактические мероприятия с участием инспекторов ПДН, – так комментировали эту ситуацию в правоохранительных органах.

По словам Вячеслава, случившееся он и члены его семьи переживают тяжело.

– Мне предъявлено обвинение по административной статье, которая предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться в мировом суде. Конечно, все произошедшее отразилось на нас. Моя супруга три года назад перенесла инсульт, сейчас все время на препаратах. Все это ее подкосило. К тому же мы переживаем за дочь, но она старается держаться. Мы благодарны всем, кто оказал нам моральную поддержку – и родным, и коллегам, и незнакомым нам людям, которые оставляли подбадривающие комментарии, – поделился мужчина.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о конфликте, который произошел в школе №10 Михайловки 20 ноября. Девятикласснице Ане приклеили на спину листок бумаги с обидным текстом, после чего ее одноклассник Тимофей стал прогонять ее с парты. При этом травля девочки вызвала одобрение у класса. Аня в слезах выбежала из класса, после чего позвонила своим родителям. Отец девочки пришел в школу и при директоре и двух завучах пытался выяснить причину такого поведения подростка. В какой-то момент мужчина не совладал с собой и, по его словам, взяв мальчика двумя пальцами за шею, прижал к стене. Позднее он раскаялся, признав, что не должен был дотрагиваться до подростка. Однако в тот момент он не совладал с собой в том числе из-за скачка давления.

При этом мама Тимофея утверждает, что отец девочки ударил его в плечо, а также два раза – головой об стену. По ее словам, мальчик получил сотрясение головного мозга и попал в больницу. После этого в сеть слили видео, которое девятиклассники сняли, когда Тимофей издевался над Аней. При этом никто из присутствующих в классе за девочку не заступился.

