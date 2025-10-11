Спорт

Сборная России передала Волгограду повязку с изображением «Родины-матери» 

На пресс-конференции после матча сборных России и Ирана на «Волгоград Арене», который накануне, 10 октября, завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев, главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин заявил, что российская сборная передаёт капитанскую повязку с изображением «Родины матери» Волгограду.

Отметим, специальную повязку, посвященную Году защитника Отечества, во вчерашнем матче носил голкипер Матвей Сафонов.

- Повязку «Одна победа на всех» в Год защитника Отечества мы оставляем Волгограду. Передайте её, пожалуйста, нужным людям, - обратился Карпин к представителю пресс-службы и продемонстрировал подарок.  

Напомним, накануне в Волгограде сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1.


