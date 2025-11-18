«Нет ни здоровья, ни денег»: незаконно осужденный экс-директор училища в Волгоградской области погряз в судах

Николай Стародымов, бывший директор училища № 49 Новониколаевского района Волгоградской области, в отношении которого возбудили уголовное дело, вынесли незаконный обвинительный приговор, а потом оправдали, спустя почти четыре года после начавшегося в его жизни кошмара, наконец, выиграл первый иск о возмещении морального ущерба. На этот раз Новониколаевский районный суд, который в апреле 2022 года признал невиновного человека мошенником, оценил в 150 000 рублей страдания человека, потерявшего здоровье и работу после того, как по его судьбе «проехались» тяжелым катком несправедливых обвинений.

Без вины осужденный

Напомним, об этой вопиющей истории ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Меня называли ворюгой»: незаконно осужденный экс-директор волгоградского училища не может добиться реабилитации». Тогда, в ноябре 2021 года, в отношении Николая Стародымова, директора училища № 49, неожиданно возбудили уголовное дело, обвинив его в служебном подлоге и в мошенничестве из-за приема на работу «мертвой» души в качестве водителя. Фактически же Стародымов его не трудоустраивал, так как в это время находился на больничном после перенесенной операции в Москве.

Когда афера вскрылась, Николай Алексеевич пожалел своих подчиненных и не стал выносить сор из избы. Однако деньги, которые начислялись в качестве заработной платы «мертвой душе», тратились исключительно и только на нужды училища. И за каждую потраченную копейку были соответствующие чеки и справки.

Тем не менее, Стародымову предъявили якобы причиненный училищу ущерб – более 500 тысяч рублей, из которых он добровольно внес немногим более 384 тысяч. Несмотря на несостоятельность предъявленных Стародымову обвинений, дело довели до конца в Урюпинском межрайонном следственном отделе, прокуратура утвердила обвинительное заключение, а затем Новониколаевский районный суд, который вынес приговор – штраф в размере 150 тысяч рублей. Но с приговором Николай Стародымов не согласился. После неоднократных обжалований, возвращения дела на пересмотр все обвинения с Николая Алексеевича были в результате сняты, и он был полностью оправдан.

«Правды не добиться?»

Прокурор Новониколаевского района извинился в письме перед незаконно осужденным, признав за ним право на реабилитацию. И началась новая «битва» - за реализацию этого самого права.

- В начале 2024 года был подан иск о возврате тех самых 384 тысяч, которые Стародымов был вынужден выплатить якобы за причиненный училищу ущерб. Однако судья Королев, тогдашний председатель Новониколаевского суда, отказал в удовлетворении иска. Не лучше обстоят дела и с другим иском – о возмещении компенсации морального вреда. Теперь уже судья Суслов рассматривает дело и вместо запрошенных 800 тысяч удовлетворяет лишь 150 тысяч, мотивируя это тем, что Стародымову, якобы, не были причинены ни физические, ни нравственные страдания, а сам незаконно осужденный, оказывается, желает обогатиться за счет инвалидов и малоимущих граждан. При этом ни судья, ни представители следственного комитета даже попытки не предприняли для установления виновных в фальсификации фактических обстоятельств дела. Областной суд только лишь «подправил» это решение (хотя и за это спасибо), увеличив сумму до 300 тысяч, - рассказывает адвокат Николая Алексеевича Алексей Уланкин.

При этом адвокат утверждает, что на процессе сумма в 800 тысяч была полностью обоснована.

- Человек серьезно болен, у него группа инвалидности. Николай Алексеевич был в районе человеком известным и уважаемым, образцом порядочности и преданности своему делу как в глазах учеников, так и в глазах их родителей, соседей, земляков. А потом следствие выставило его ворюгой! Конечно, это был сильный удар для него, который не прошел бесследно для его здоровья. Кроме того, следователь, который организовал незаконное уголовное преследование моего подзащитного, отправил письмо руководству военной академии, где учился сын Николая Алексеевича, где сообщил, что его отец обвиняется по двум статьям уголовного кодекса – служебном подлоге и мошенничестве. Только благодаря тому, что руководство учебного заведения поверило курсанту, который заявил, что его отец не мог совершить того, в чем его обвиняют, он смог доучиться и сейчас служит в вооруженных силах РФ, защищает нашу Родину на своем рубеже. Тем не менее эти аргументы не произвели впечатления на районный суд, который снизил заявленную сумму с 800 до 150 тысяч, - продолжил собеседник.

После многочисленных проволочек, наконец, дошло до возвращения утраченного заработка. Однако комитет образования и науки Волгоградской области и казначейство выступили против удовлетворения исковых требований бывшего директора училища. И даже после выигранного иска и вступившего в законную силу решения областного суда о возмещении Николаю Стародымову 300 тысяч рублей в качестве морального ущерба он не получил ни копейки.

«Был инвалидом третьей группы, стал – второй»

За эти четыре года состояние здоровья Николая Алексеевича резко ухудшилось. Был инвалидом третьей группы, сейчас стал инвалидом второй. Немолодой человек живет благодаря дорогостоящему препарату, который должны ему ежемесячно, без задержек, предоставлять. Приходится жить в постоянном ожидании: дадут препарат или нет? А впереди – суды и снова суды.

- Все то время, что я находился под следствием, был незаконно осужден за то, чего я не совершал, доказывал свою невиновность, и следователи, и прокуроры, и судьи регулярно получали свою зарплату. Деньги на то, чтобы ложно обвинить и преследовать невиновного человека, в казне находились. Когда пришло время платить по счетам, меня обвиняют в том, что я хочу ограбить малоимущих, а все причастные к этому люди, не гнушаясь ни ложью, ни крайне абсурдными утверждениями, делают все, чтобы я, не дай Бог, не разорил казну. Конечно, здоровье мне никто не вернет. Но я сейчас в таком положении, что у меня нет средств даже на то, чтобы его поддерживать,- признался Николай Алексеевич. - В конечном итоге, резонно возникает один вопрос: до коих пор будут вершить правовой беспредел и действовать по принципу - награждение провинившихся, наказание невиновных?

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.