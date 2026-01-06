



Сегодня, 6 января, губернатор Волгоградской области провел совещание по вопросам формирования современной инфраструктуры ЖКХ в регионе. В рамках совещания с руководителями профильных структур были обсуждены темы обеспечения водо-, теплоснабжением и водоотведением городских территорий.

— Создание современной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, с одной стороны, непременно повысит надёжность и безопасность, качество жизни жителей самого города Волгограда, обеспечит развитие новых территорий в черте города, в том числе острова Сарпинский, а с другой, позволит обеспечить более качественными коммунальными ресурсами множество населённых пунктов, что также положительно скажется на жизни как горожан, так и жителей соседних с городом муниципальных образований. Кроме того, будут созданы дополнительные условия для развития технологического, индустриального потенциала региона, — почеркнул Бочаров.

Также глава региона напомнил, что в регионе реализуется этап системного решения вопросов развития отрасли, продолжается модернизация действующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, осуществляется последовательное наращивание инвестиционной составляющей в целях создания условий для дальнейшего социально-экономического развития муниципальных образований и Волгоградской области в целом.

В основе дальнейших решений задач для региона Бочаров подчеркнул:

— повышение надёжности системы;

— улучшение качества обслуживания населения;

— снижение потерь;

— повышение полезного отпуска коммунальных ресурсов;

— совершенствование качества управления системами жизнеобеспечения и безопасности.

— Мы пригласили людей, от которых непосредственно зависит реализация проектов развития города Волгограда. Поэтому здесь находятся главы районов, руководители города и области. Хочу, чтобы вы сами, прежде всего, поверили в то, что все это можно реализовать. О проектах, которые мы выполнили ранее, тоже говорили «нельзя». Но все оказалось абсолютно возможным, — обратился к присутствующим Андрей Бочаров. — Реализация проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства — это одно из самых сложных направлений. Но без этого невозможно говорить о будущем. С одной стороны, занимаясь модернизацией систем жизнеобеспечения, мы повышаем надежность и качество оказываемых услуг, с другой — создаем условия для дальнейшего развития города и области. И те проекты, о которых сегодня докладывали, уже в жизни — реализованы либо находятся в стадии реализации.

Фото: администрация Волгоградской области