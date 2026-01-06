650 выхухолей насчитали в Волгоградской области





В озерах трех природных парков Волгоградской области насчитали около 650 выхухолей. Как сообщили в облкомприроды, животные можно увидеть в парках Нижнехоперский», «Усть-Медведицкий» и «Донской».

Так, в «Усть-Медведицком» парке из 8 водоемов в 6 из них обитают данные зверьки. Всего их там обнаружили 150 особей. В парке «Нижнехоперский» из 21 водоемов в 19 также были заселены грызунами в количестве 390 особей. В «Донском» парке в 4 водоемах обнаружили и насчитали 150 особей.

Как отметили специалисты, пойменные участки реки Дон и ее притоков являются одними из самых благоприятных для обитания выхухолей.

Изображение создано при помощи ИИ