Под Волгоградом продают молочный завод за 60 млн рублей





В Волжском Волгоградской области выставлен на продажу молочный завод на улице Кирова, 9а. Объявление о продаже предприятия появилось на популярном сайте объявлений. Продавец оценивает двухэтажное здание в 60 млн рублей.

По заверению владельца, комплекс может производить до 10 тонн молока в сутки. На территории волгоградского завода площадью 925 квадратных метров расположено здание завода площадью 970 квадратных метров, вмещающий в себя производство и склады, а также подвал - 425 квадратных метров.

Производство оснащено современными пастеризаторами, гомогенизаторами, упаковочными линиями, компрессорами, мойками и сепараторами. В комплексе также может производиться сыр, сметана, йогурт, кефир, ряженка, масло, майонез, кетчуп и горчица.

Скриншот Goggle Карты