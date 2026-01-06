В Волгограде новая котельная обеспечивает теплом 40 тысяч жителей





Сегодня, 6 января, губернатор Андрей Бочаров посетил с рабочей поездкой в Центральном районе Волгограда недавно возведенную котельную. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, современный тепловой узел обеспечивает теплом и горячей водой порядка 40 тысяч волгоградцев.

Котельная на улице Глазкова стала одной из самых крупных котельных ЮФО по мощности. Внутри здания смонтированы пять котлоагрегатов общей мощностью около 240 МВт, установлены сетевые насосы, оборудование химводоочистки, опорные конструкции дымоходов с бункерами, блочно‑модульная насосная станция и теплообменники отопления котельного зала. Объект работает на газовом топливе, каскадная схема обеспечивает гибкую подачу тепла.

Постройка объекта позволила повысить качество услуг для жителей города и создать резервные мощности для жилой застройки.

— Подача тепла осуществляется в плановом порядке, качество отличается — изменения произошли колоссальные, — отметил Андрей Бочаров. — Все заданные параметры выполняются. Котельная дает хороший результат — экономия по итогам года может достигать порядка 60-70 млн рублей.





Также губернатор отметил, для повышения надежности теплоснабжения жителей Волгограда реализован ряд проектов по строительству новых блочно-модульных объектов, также проведены процедуры по переводу отдельных котельных из частной собственности в муниципальную.

Напомним, в 2024-2025 годах новые котельные построены на улицах Кубанской, Балонина, Карской, Качинцев. В целом в регионе только в сфере теплоснабжения с 2014 года построено или реконструировано 244 объекта, модернизировано 140 км сетей в 26 муниципальных районах. Также реконструированы трубопроводы централизованного отопления в Красноармейском районе Волгограда, проведен капремонт сетей водоснабжения в Новомаксимовском Суровикинского района, завершена модернизация котельной в Николаевске. Ведется строительство блочно-модульной котельной в Городище, модернизация котельной на ул. Гороховцев в Волгограде.

Объем инвестиций на эти цели составит 91 млрд рублей. В 2026-2027 годах также планируется строительство котельных в Ворошиловском районе, поселках ГЭС и Водстрой, Водники.

Фото: администрация Волгоградской области