



В Волгограде в дни новогодних каникул начался ажиотаж в строительных магазинах. По мнению специалистов, очереди на кассах выросли из-за прогнозируемого роста цен.

Едва волгоградские супермаркеты строительных материалов «проснулись» после новогодней ночи, как в них появились десятки покупателей.

- В состоянии легкого шока я пребывал уже на парковке одного из популярных в Волгограде магазинов. В праздничные дни здесь собралось столько машин, будто эта торговая точка работает сегодня последний день, - делится наблюдениями строитель Николай.

Несмотря на то, что мастера отделочных работ и узкопрофильные специалисты не замечают взрывного спроса на свои услуги, горожане который день активно закупаются строительными материалами на любой цвет и кошелек.

- Знакомые ребята, которые занимаются натяжными потолками, накануне праздников разводили руками. Если раньше они продавали условно 100 полотен, то в этом декабре только 10. Хотя обычно большинство горожан стараются доделать все дела, в том числе и ремонтные, именно к концу года, - говорит волгоградец. – А вот подобный спрос на строительные материалы я связываю в первую очередь с грядущим ростом цен. Из-за повышения НДС стоимость товаров будет расти, поэтому крупные закупки делают даже те, кто планирует ремонт через несколько месяцев. По прежним ценам люди стараются купить хоть пару рулонов обоев, хоть несколько банок с краской.

О возможном подорожании строительных материалов в стране заговорили еще в прошлом году. По мнению экспертов, повышение НДС с 20 до 22% повлечет за собой увеличение цен в среднем на 20%.