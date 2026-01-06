Волгоградки готовы стать матерями в 26 лет





Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет около 26 лет. Такими данными РИА Новости поделилась главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

По мнению Долгушиной, откладывание беременности и родов на более поздний возраст приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает риск бесплодия.

- С 2024 года стартовало беспрецедентное мероприятие - диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов граждан, у подавляющего числа которых не выявлено заболеваний репродуктивной системы, - отметила врач.

Изображение создано при помощи ИИ