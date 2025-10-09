



Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников сделал неблагоприятный для южных регионов России прогноз в связи изменением климата и постепеным повышением уровня Мирового океана ввер. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на океанолога, уже к концу века ряд известных городо Юга России могут скрыть под водой. Проблемы будут отмечаться, по данным издания, уже в ближайшие десятилетия.

Угроза затопления нависла над юными районами Ростова-на-Дону, Азовом, прибрежной частью Керчи, а также над рядом станиц северной Кубани. Не исключено, что изменения климата отразятся и на территории Адлера. Отвоевать новые метры суши большая вода может и на северо-западе России – в данном случае могут пострадать Санкт-Петербург, Кронштадт и Сестрорецк.

Северу России, передает ростовское издание, ссыдаясь на Сапожникова, угрожает таяние льдов. В зоне потенциального риска: Варандей, частично Нарьян-Мар и Салехард. На Дальнем Востоке может пострадать порт Находка.